Газовая истерика в ЕС: на сколько пополнится бюджет России

6 октября цена на газ в Европе доходила до $1900 за 1 тысячу кубометров. Россия является крупнейшим поставщиком газа в ЕС. В первую очередь это компании «Газпром» и «Новатэк».

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Если спотовая стоимость газа повышается на $100 за тысячу «кубов», а все остальные цены остаются на тех же уровнях, то с задержкой в 3–9 месяцев цена реализуемого газа повысится на $40 за тысячу кубометров. Об этом «Известиям» заявил исполнительный директор управления анализа фондового рынка Газпромбанка Александр Корнеев. Так он ответил на вопрос, как растет выручка российских экспортеров при повышении цен на $100 за тысячу «кубов».

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Когда происходит такой ценовой скачок, выручка от экспорта трубопроводного газа повышается на $1,7–1,8 млрд в месяц, еще около на $300–350 млн в месяц растет стоимость экспорта СПГ, заявил Марсель Салихов, президент института энергетики и финансов.

«Можно ожидать также, что одновременно будет происходить увеличение цен на химическую продукцию и удобрения, что также скажется на выручке этих секторов. Таким образом, выручка российских экспортеров будет увеличиваться как минимум на $2 млрд в месяц», – добавил он.

Доходы газовиков от экспорта могут превзойти даже результаты относительно удачного 2019 года на 50–75%, полагает старший консультант VYGON Consulting Екатерина Колбикова.

При сохранении текущих цен на газ в течение IV квартала 2021 года средняя эффективная стоимость экспорта трубопроводного газа достигнет $490 тысяч по сравнению со $183 за тысячу кубометров в IV квартале 2020 года, отметил Салихов.

Он также добавил, что рост цен наряду с увеличением физических объемов экспорта приведет к получению $18–20 млрд дополнительной выручки. Эксперт также отметил, что бюджет напрямую получает 30% от цены экспорта трубопроводного газа за счет действия экспортной пошлины.

«Таким образом, только за счет этого налога бюджет получает дополнительно $5,5–6,0 млрд дополнительного дохода в IV квартале 2021 года. Дополнительные поступления будут связаны с получением дополнительного налога на прибыль из-за роста прибыли «Газпрома». Мы полагаем, что чистая прибыль «Газпрома» в этом году превысит 2 трлн рублей», – подчеркнул Салихов.

Если «Газпром» примет решение направить на дивиденды половину прибыли, то выплаты могут достигнуть около 1 трлн рублей. Так, государство получит примерно 500 млрд рублей.

Существует вероятность, что цены на газ как минимум до конца года останутся на высоком уровне, хотя и могут незначительно упасть, тем более если начало зимы окажется теплее, чем ожидается, пишет издание.

Ранее сообщалось, что после заявления президента РФ Владимира Путина о готовности Москвы стабилизировать растущие цены на энергоносители стоимость газа на мировых рынках пошла вниз.

На ICE Futures цены фьючерсов на газ в Европе за день растеряли больше 600 долларов, до этого поднявшись до 1937 долларов за 1 тысячу кубометров. В начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров.