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В Госдуме прокомментировали вероятность валютного кризиса в России

Алиса Селезнёва
45 минут назад

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев назвал «невозможным» валютный кризис в России в условиях высоких цен на нефть и избыточной устойчивости рубля. Об этом он заявил радиостанции «Говорит Москва».

По его мнению, даже серьезные проблемы на рынке США вряд ли отразятся на России.

«Я считаю невозможным валютный кризис в условиях крайне высоких цен на углеводороды и в первую очередь на газ. Рубль демонстрирует избыточную устойчивость. Я не думаю, что [кризис возможен] в условиях дополнительных доходов в бюджет РФ и крайне взвешенной и сбалансированной политики правительства», - подчеркнул парламентарий.

Он напомнил, что правительство в своей деятельности основывается на экономном вложении денег, прежде всего в инфраструктурные проекты, и в увеличение социальной защиты населения.

Эксперт рассказал о силе рубля

При этом гендиректор компании экспертного консультирования «Неокон» Денис Ракша в свою очередь допустил повторение валютного кризиса 2014 года, который может ударить в том числе и по рублю.

Ранее рубль, впервые с 2016- года, вошел в двадцатку самых популярных мировых валют. Первое место рейтинга досталось доллару (39,38 процента), второе - евро (38,43 процента), а замыкает тройку лидеров британский фунт стерлингов с результатом в 5,99 процента. В топ-5 также оказались японская йена (2,74 процента) и китайский юань (2,19 процента).

Экономика,Видео,Владимир Гутенев,Госдума,Радиостанция "Говорит Москва",
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