Китай вызовет новые потрясения на рынке газа

Цены на газ колеблются на лондонской бирже ICE в связи с спекулятивным ажиотажем. Для того чтобы остудить европейский энергетический рынок, Россия выступила с предложением возобновить торговлю газом на электронной площадке «Газпрома» в Санкт-Петербурге. Однако на сцену выходит Китай, который готов платить за СПГ больше, чем ЕС. В связи с этим может произойти новый скачок цен. Об этом пишет «Прайм».

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Цена на газ на европейском рынке может подняться до 2000 долларов за тысячу кубометров из-за того, что спрос на энергоносители в Китае опережает спрос в Европе, заявил заместитель главы отдела газовых рынков норвежской консалтинговой компании Rystad Energy Синдре Кнутссон.

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«Еврокомиссия недавно заявила, что объявит о плане по ограничению воздействия высоких цен на домохозяйства и промышленность. Это может поддерживать спрос в течение всей зимы. Однако в Китае ведущие энергетические компании также получили указание обеспечить поставки энергоносителей любой ценой Это может обострить конкуренцию за партии СПГ в будущем, что приведет к росту цен на газ до гораздо более высоких уровней», — подчеркнул Кнутссон.

Китай столкнулся с нехваткой всех видов энергоносителей, что повлекло за собой снижение выработки электроэнергии. В Пекине стремятся избежать сбоев в энерго- и теплоснабжении населения, прежде всего в северных провинциях. Перед началом отопительного сезона государственные и частные энергетические компании Китая существенно нарастили закупки СПГ и трубопроводного газа за границей.

Также отмечается, что рост спроса на СПГ наблюдается не только в Китае, но и в соседних странах – Японии, Южной Корее, Тайване. Спотовые партии СПГ на рынке Северо-Восточной Азии торгуются по более высокой цене, чем в странах Европы. В этой ситуации значительно увеличить поставки газа в Европу будущей зимой может только Россия.