Эксперт предрек Украине энергетический кризис

Украина этой зимой может столкнуться с экономическим кризисом, страна уже начала брать газ из подземных хранилищ, уровень заполнения которых ниже нормы. Таким мнением с "Рамблером" поделился директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

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"Там уже начинается похолодание. Правительство начало забор газа из подземных хранилищ, при этом по газу там недобор в несколько процентов по заполняемости хранилищ", - заявил эксперт.

Помимо недостаточного количества газа, Украина сейчас испытывает серьезный недостаток угля.

"В этом плане там вообще все очень плохо. Если по газу речь о нескольких процентах, то нормативные запасы угля там в 3,5 раза ниже необходимых уровней", - сообщил Сергей Пикин.

Не играют на руку энергетике страны, по словам Пикина, и тот факт, что Украина продлила запрет на импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии.

"На этом фоне тревожным для украинской энергетики является продление запрета на импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 1 ноября", - комментирует Сергей Пикин.

Степень серьезности экономического кризиса, по мнению эксперта, еще не определена, и финальное слово тут скажет погода, которая установится этой зимой.

"Вопрос в том, какая будет зима. Если суровая, то запасов может не хватить. Но основная проблема сейчас - уголь", - говорит Сергей Пикин.