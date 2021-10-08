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Экономист предупредил о скором подорожании картофеля

News.ruиещё 4
37 минут назад

Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов заявил, что в ноябре может резко вырасти стоимость картофеля. Это произойдёт после сезонного падения цен в октябре, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Экономист предупредил о подорожании картофеля
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

С ноября может возобновиться рост цен более высокими темпами по сравнению с сентябрём, который будет иметь более устойчивый тренд в длительный период, — подчеркнул экономист.

Он считает, что для подорожания будет сразу несколько причин, включая низкую урожайность из-за погодных условий. Также на ценах скажется сокращение посевных площадей под выращивание овощной культуры, сокращение доли населения, занятого овощеводством, увеличение доли импортируемой продукции и растущие цены на энергоносители.

Ранее стало известно, что в первую очередь в России подорожают продукты, которые не получится заменить более дешёвыми аналогами. Например, макароны, крупы, хлебобулочные изделия, сахар и яйца, заявил председатель Союза потребителей Петр Шелищ.

Экономика,Рынки,Петр Шелищ,
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