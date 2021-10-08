Экономист предупредил о подорожании картофеля

Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов заявил, что в ноябре может резко вырасти стоимость картофеля. Это произойдёт после сезонного падения цен в октябре, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

С ноября может возобновиться рост цен более высокими темпами по сравнению с сентябрём, который будет иметь более устойчивый тренд в длительный период, — подчеркнул экономист.

Он считает, что для подорожания будет сразу несколько причин, включая низкую урожайность из-за погодных условий. Также на ценах скажется сокращение посевных площадей под выращивание овощной культуры, сокращение доли населения, занятого овощеводством, увеличение доли импортируемой продукции и растущие цены на энергоносители.