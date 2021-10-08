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В Европе признали, что газовый кризис вызван ею самой

Газета.Ruиещё 2
55 минут назад

Генеральный директор международной газовой и инжиниринговой компании Linde Engineering Юрген Новицки поделился своим мнением о причинах европейского газового кризиса.

По его словам, он вызван внутренними причинами, так как страны ЕС не смогли обеспечить поставки газа к моменту, когда спрос национальных экономик, останавливающихся после локдаунов, превысил предложение. Такой точной зрения топ-менеджер поделился с РИА Новости.

Как пишет издание, цены на газ в Европе резко выросли, и на этом фоне, например, в Германии некоторые СМИ спекулировали тем, что определенную роль в этом мог сыграть российский "Газпром".

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Юрген Новицки заявил, что "Россия не сделала ничего плохого, и проблемы Европы вызваны ей самой".

По его оценке, это временные проблемы. Он также добавил, что конкуренция и конкурентные цены – это хорошо для бизнеса. Топ-менеджер указал, что Россия выполняет свои обязательства. Но в сложившейся ситуации этого недостаточно.

"Может ли Россия поставлять больше? Я не знаю, но давайте не будем забывать о коммерческих интересах", - заключил участник рынка.

Агентство Argus выпустило отчет, в котором указало на скорый переход европейских промышленных предприятий на мазут и уголь из-за резкого роста стоимости газа.

Экономика,Видео,Газпром,ЕС,РИА Новости,
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