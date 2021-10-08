Сенат США поддержал повышение лимита госдолга

Сенат США одобрил законопроект о временном повышении разрешенного уровня государственного долга. Эта мера поможет стране избежать возможного дефолта по государственным обязательствам. Об этом пишет РБК со ссылкой на агентство Reuters.
Как пишет издание, 50 сенаторов высказались в пользу принятия законопроекта. Было решено повысить допустимый уровень заимствований на $480 млрд. Сейчас разрешенный размер госдолга составляет $28,4 трлн. По оценкам министерства финансов, это позволит покрывать расходы правительства до 3 октября. До этого срока республиканцам и демократам необходимо найти постоянное решение вопроса.
Ранее Минфин заявил, что если не изменить допустимый размер государственного долга до 18 октября, стране будет грозить дефолт, так как у нее не будет резервов для выполнения своих обязательств. Теперь законопроект рассмотрит палата представителей, а затем ее подпишет президент США Джо Байден.
За день до голосования Байден заявил о необходимости повышения лимита государственного долга. Он отметил, что неспособность изменить этот лимит подорвет безопасность ценных бумаг Казначейства США; понизит кредитный рейтинг Америки; поставит под сомнение статус доллара в качестве мировой валюты; приведет к повышению процентных ставок для семей (кредитные карты, ипотека).