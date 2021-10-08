Сенат США поддержал повышение лимита госдолга

Сенат США одобрил законопроект о временном повышении разрешенного уровня государственного долга. Эта мера поможет стране избежать возможного дефолта по государственным обязательствам. Об этом пишет РБК со ссылкой на агентство Reuters.

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Как пишет издание, 50 сенаторов высказались в пользу принятия законопроекта. Было решено повысить допустимый уровень заимствований на $480 млрд. Сейчас разрешенный размер госдолга составляет $28,4 трлн. По оценкам министерства финансов, это позволит покрывать расходы правительства до 3 октября. До этого срока республиканцам и демократам необходимо найти постоянное решение вопроса.

Ранее Минфин заявил, что если не изменить допустимый размер государственного долга до 18 октября, стране будет грозить дефолт, так как у нее не будет резервов для выполнения своих обязательств. Теперь законопроект рассмотрит палата представителей, а затем ее подпишет президент США Джо Байден.