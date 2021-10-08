В США призвали наказать Россию из-за цен на газ

Россия спровоцировала рост цен на газ, ограничив поставки на европейский рынок, в связи с чем Белый дом должен расширить санкции против трубопровода «Северный поток-2». С таким заявлением выступил американский конгрессмен-республиканец Майкл Маккол на слушаниях в международном комитете палаты представителей. Об этом сообщает РИА Новости.

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Конгрессмен заявил, что Кремль таким образом якобы хочет ускорить ввод в эксплуатацию «Северного потока-2», по которому Россия планирует поставлять в Европу дополнительные объемы газа.

«Кремль придерживает газовые поставки в Европу, что привело к резкому росту цен на газ и снижению резервов в преддверии зимы по всему континенту», – считает Маккол.

Он также указал на бездействие президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в вопросе «российских попыток» оказать давление на Европу через манипуляцию сырьевым рынком и провоцирование «жестокого энергетического кризиса».

«Если Байден немедленно не отменит исключения по критическим санкциям против «Северного потока-2» и не остановит трубопровод, он даст российскому президенту еще одно орудие вредоносного влияния, которое может быть задействовано против Украины и других наших европейских партнеров», – сказал конгрессмен.