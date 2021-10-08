Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
Пробки 5 баллов
USD 72.29EUR 83.61BRENT 82.64
Войти в почту

В Европе признали непричастность России к газовому кризису

Лера Букина
7 минут назад

Европейский газовый кризис обусловлен внутренними факторами. Странам ЕС не удалось обеспечить поставки газа к моменту, когда спрос восстанавливающихся после пандемии национальных экономик превысил предложение. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал генеральный директор международной газовой и инжиниринговой компании Linde Engineering Юрген Новицки.

В Европе передумали винить Россию в газовом кризисе
Фото: ReutersReuters

Стоимость газа в Европе резко повысилась в последние месяцы. В Европе в целом и в Германии, в частности СМИ, виновным в кризисе называли российский «Газпром».

«Я бы сказал, что Россия не сделала ничего плохого, и проблемы Европы вызваны ей самой. Кроме того, я думаю, что это временные проблемы. Конкуренция и конкурентные цены – это хорошо для бизнеса, нам нравится здоровая конкуренция», – заявил топ-менеджер в кулуарах Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2021).

Новицки заявил, что Россия выполняет свои обязательства, однако в сложившейся ситуации этого недостаточно.

«Может ли Россия поставлять больше? Я не знаю, но давайте не будем забывать о коммерческих интересах», – цитирует его агентство.

В США призвали наказать Россию из-за цен на газ

Днем 6 октября стоимость газа в Европе достигла $1924 за тысячу кубометров. Однако в ходе дальнейшей торговой сессии котировки резко опустились. СМИ связали такую динамику с заявлением президента России Владимира Путина о готовности Москвы стабилизировать цены на энергоносители в Европе.

Ранее сообщалось, что посол ЕС Маркус Эдерер заявил о риске для репутации России из-за скачка цен на газ. По его словам, Москву должна беспокоить сложившаяся ситуация, отсутствие реакции могут воспринять как попытку оказать давление, чтобы ускорить ввод в эксплуатацию «Северного потока-2».

Экономика,Маркус Эдерер,Владимир Путин,Газпром,ЕС,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители