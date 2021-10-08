В Европе передумали винить Россию в газовом кризисе

Европейский газовый кризис обусловлен внутренними факторами. Странам ЕС не удалось обеспечить поставки газа к моменту, когда спрос восстанавливающихся после пандемии национальных экономик превысил предложение. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал генеральный директор международной газовой и инжиниринговой компании Linde Engineering Юрген Новицки.

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Стоимость газа в Европе резко повысилась в последние месяцы. В Европе в целом и в Германии, в частности СМИ, виновным в кризисе называли российский «Газпром».

«Я бы сказал, что Россия не сделала ничего плохого, и проблемы Европы вызваны ей самой. Кроме того, я думаю, что это временные проблемы. Конкуренция и конкурентные цены – это хорошо для бизнеса, нам нравится здоровая конкуренция», – заявил топ-менеджер в кулуарах Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2021).

Новицки заявил, что Россия выполняет свои обязательства, однако в сложившейся ситуации этого недостаточно.

«Может ли Россия поставлять больше? Я не знаю, но давайте не будем забывать о коммерческих интересах», – цитирует его агентство.

Днем 6 октября стоимость газа в Европе достигла $1924 за тысячу кубометров. Однако в ходе дальнейшей торговой сессии котировки резко опустились. СМИ связали такую динамику с заявлением президента России Владимира Путина о готовности Москвы стабилизировать цены на энергоносители в Европе.