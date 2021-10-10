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Украинцев предупредили о скорой трагедии из-за российского газа

News.ruиещё 7
1 час назад

Трагедия ожидает Украину, если из-за ошибочной политики Киева прекратится транзит российского газа по ГТС страны, заявил бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко. Для доставки голубого топлива в города страны требуется, чтобы в ГТС имелось определённое количество газа, пояснил экс-чиновник в эфире телеканала «Наш».

Украине предрекли неминуемую трагедию из-за российского газа
Фото: ReutersReuters

Он допустил, что Украина может и дальше через коррупционные схемы покупать реверсный российский газ под видом европейского. Только это, по его мнению, не приведёт ни к чему хорошему, поэтому лучше обратиться к России, объяснив, что на Украине трагедия.

Она будет, я объясню почему. Этот злосчастный газопровод и вся система доставки газа по стране устроены так, что если в этой трубе не будет газа, то мы не сможем доставлять во все точки нашей единой, неделимой Украины газ, — подчеркнул Червоненко.

Бывший чиновник предупредил, что возможное прекращение транзита приведёт к коллапсу газовой системы Украины.

В Евросоюзе нашли способ сгладить газовый кризис

Ранее стало известно, что украинцы должны быть готовы к «идеальному шторму» в энергетике в случае холодной зимы. Об этом заявил экономист Алексей Кущ. Он объяснил это тем, что энергетическая стратегия Украины зависит от слов президента РФ Владимира Путина.

Экономика,Алексей Кущ,Евгений Червоненко,Владимир Путин,ЕС,
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