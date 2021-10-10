Украине предрекли неминуемую трагедию из-за российского газа

Трагедия ожидает Украину, если из-за ошибочной политики Киева прекратится транзит российского газа по ГТС страны, заявил бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко. Для доставки голубого топлива в города страны требуется, чтобы в ГТС имелось определённое количество газа, пояснил экс-чиновник в эфире телеканала «Наш».
Он допустил, что Украина может и дальше через коррупционные схемы покупать реверсный российский газ под видом европейского. Только это, по его мнению, не приведёт ни к чему хорошему, поэтому лучше обратиться к России, объяснив, что на Украине трагедия.
Она будет, я объясню почему. Этот злосчастный газопровод и вся система доставки газа по стране устроены так, что если в этой трубе не будет газа, то мы не сможем доставлять во все точки нашей единой, неделимой Украины газ, — подчеркнул Червоненко.
Бывший чиновник предупредил, что возможное прекращение транзита приведёт к коллапсу газовой системы Украины.
Ранее стало известно, что украинцы должны быть готовы к «идеальному шторму» в энергетике в случае холодной зимы. Об этом заявил экономист Алексей Кущ. Он объяснил это тем, что энергетическая стратегия Украины зависит от слов президента РФ Владимира Путина.