Эксперт: нефть по $100 ослабит рубль

Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич предупредил, что нефть по $100 за баррель может оказаться не манной небесной для рубля, а троянским конем, который ослабит российскую валюту. Об этом сообщает «Взгляд».

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5 октября стоимость бочки нефти Brent превысила $83 впервые с 10 октября 2018 года. За последние три месяца Brent подорожала на 13 процентов на фоне восстановления экономик от последствий пандемии, роста спроса и энергетического кризиса в Европе.

Опрошенные «Взглядом» эксперты считают возможным сценарий, при котором нефть будет стоить дороже ста долларов за баррель.

На торгах Московской биржи 7 октября курс доллара впервые с середины июня опустился ниже 72 рублей. Ведущий стратег EXANTE Янис Кивкулис отметил, что рубль реагирует на рост нефти сдержанно - от взлета его удерживают покупки валюты в рамках бюджетного правила.

Дополнительным фактором, играющим в пользу рубля, Кивкулис назвал неожиданное увеличение инфляции до 7,5 процента. Это, по его мнению, вынудит Центробанк снова повысить ключевую ставку. В итоге рубль к концу года укрепится до 70 за доллар.

Купцикевич допустил, что цены на нефть останутся высокими - около $80 за баррель, а рубль продолжит рост.

«В этих условиях доллар имеет реальные шансы откатиться к 68 рублям на конец года, а далее к 63–65 при дальнейшем росте цен на нефть», – подчеркнул он.

По его мнению, нельзя исключать и скачка барреля до ста долларов, что может стать проблемой для рубля.

«В реальности это стрессовый сценарий для рынков. При таком росте нефти мировая экономика и спрос на энергию поползут вниз, а вместе с ней и глобальный спрос на рисковые активы, в частности рубль», – объяснил он.