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Лавров: США хотят поссорить РФ с Европой в газовом вопросе

Лера Букина
39 минут назад

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что газовый кризис в Европе вызван, в частности, действиями Еврокомиссии (ЕК) и США в отношении «Северного потока» и «Северного потока-2». Данное заявление прозвучало в ходе встречи с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России. Об этом пишет агентство «Прайм».

Лавров заявил о намерении США поссорить Россию с Европой
Фото: ТАССТАСС

Намерение ЕК распространить действие Третьего энергетического пакета на российские газопроводы повлекло за собой использование мощностей «Северного потока» лишь на 50%. Аналогичная ситуация ожидается с мощностями СП-2, указал Лавров.

Глава МИД РФ также обратил внимание на «сильнейшее давление США», в частности, на Германию. Ее заставляли отказываться от закупок российского трубопроводного газа и строить терминалы для приема американского СПГ, заявил Лавров.

В Европе передумали винить Россию в газовом кризисе

По его словам, «весь сжиженный газ ушел в Азию и Латинскую Америку», когда построили терминалы в ФРГ и других странах, а цены на газ выросли.

«Это что, разве не фактор, который повлиял на нынешнюю ситуацию?» — заявил он.

Глава внешнеполитического ведомства РФ также указал на заявления США относительно сотрудничества ЕС с Россией. Вашингтон считает, что оно противоречит интересам энергобезопасности Европы.

«США хотят прямо поссорить Россию с Европой в газовом вопросе, понизить нашу взаимозависимость», — сообщил Лавров.

Глава МИД РФ заявил, что России и ЕС нужно теснее и системнее сотрудничать в сложившейся ситуации. Россия готова помочь Европе преодолеть кризис, однако последней следует признать необходимость встречных шагов со своей стороны, добавил Лавров.

Ранее сообщалось, что посол ЕС Маркус Эдерер заявил о риске для репутации России из-за скачка цен на газ. По его словам, Москву должна беспокоить ситуация с ростом цен, отсутствие реакции могут воспринять как попытку оказать давление, чтобы ускорить ввод в эксплуатацию «Северного потока-2».

Экономика,Маркус Эдерер,Сергей Лавров,Еврокомиссия,МИД,ЕС,
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