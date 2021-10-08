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На Амурском ГПЗ подложили поставки в Китай после взрыва

Алиса Селезнёва
59 минут назад

Взрыв и пожар на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) не повлияли на поставки по газопроводу «Сила Сибири», так как основное оборудование предприятия не пострадало. Об этом со ссылкой на управление информацией «Газпрома» пишет ТАСС.

На Амурском ГПЗ подложили поставки в Китай после взрыва
Фото: РамблерРамблер

В компании отметили, что объемы поставок газа в Китай «соответствуют суточным заявкам китайской стороны».

«Основное технологическое оборудование Амурского ГПЗ не пострадало. Целостность производственной цепочки не нарушена», - пояснили в «Газпроме».

Сегодня стало известно, что на предприятии, готовящем топливо к прокачке по газопроводу «Сила Сибири», прогремел взрыв и начался пожар. По данным ГПЗ, пострадавших нет, угрозы близлежащим жилым объектам не было. При этом процесс по переработке природного газа был приостановлен на время проведения аварийных работ.

Амурский ГПЗ - один из крупнейших инфраструктурных проектов «Газпрома». Ожидается, что проектная мощность предприятия составит 42 млрд куб. м газа в год. Также на заводе будет крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн куб. м ежегодно.

Экономика,Газпром,ИТАР-ТАСС,
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