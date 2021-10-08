На Амурском ГПЗ подложили поставки в Китай после взрыва

Взрыв и пожар на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) не повлияли на поставки по газопроводу «Сила Сибири», так как основное оборудование предприятия не пострадало. Об этом со ссылкой на управление информацией «Газпрома» пишет ТАСС.

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В компании отметили, что объемы поставок газа в Китай «соответствуют суточным заявкам китайской стороны».

«Основное технологическое оборудование Амурского ГПЗ не пострадало. Целостность производственной цепочки не нарушена», - пояснили в «Газпроме».

Сегодня стало известно, что на предприятии, готовящем топливо к прокачке по газопроводу «Сила Сибири», прогремел взрыв и начался пожар. По данным ГПЗ, пострадавших нет, угрозы близлежащим жилым объектам не было. При этом процесс по переработке природного газа был приостановлен на время проведения аварийных работ.