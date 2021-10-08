Газовый кризис: Лавров пошутил про эффект от слов Путина

Европейцам следует чаще слушать выступления президента России Владимира Путина, если после них цены на газ падают. Так глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на слова главы представительства французской компании Engie в РФ Альберта Григоряна о позитивной реакции рынков на выступление Путина и падении стоимости газа в Европе на 30%. Об этом сообщает «Прайм».

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«Пусть слушают почаще (выступления Путина)», — цитирует агентство министра.

Министр иностранных дел РФ указал на то, что российский президент был единственным, кто прокомментировал ситуацию.

«Напомню, что никто из других лидеров не выступил с таким заявлением, когда цены были минус ноль. Никто не волновался особо», — подчеркнул Лавров.

Ранее на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса глава МИД РФ сообщил, что компания «Газпром» выполняет все обязательства по поставкам газа в Европу, которые от нее требуются. Он также заявил, что Москва готова помочь европейским странам преодолеть энергетический кризис.

Днем 6 октября стоимость газа в Европе достигла $1924 за тысячу кубометров. Однако потом в ходе торговой сессии котировки резко опустились. СМИ связали такую динамику с заявлением президента России Владимира Путина о готовности Москвы стабилизировать цены на энергоносители в Европе.

Ранее сообщалось, что посол ЕС Маркус Эдерер заявил о риске для репутации России из-за скачка цен на газ. По его словам, Москву должна беспокоить сложившаяся ситуация, отсутствие реакции могут воспринять как попытку оказать давление, чтобы ускорить ввод в эксплуатацию «Северного потока-2».