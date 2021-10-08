В Евросоюзе нашли способ сгладить газовый кризис

Представители Евросоюза планируют обсудить возможность совместных закупок и дальнейшего хранения природного газа, чтобы повысить энергоустойчивость и преодолеть последствия газового кризиса в Европе, пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.
Как сообщает издание, Еврокомиссия подготовила документ с предложениями по снижению налогов, росту объемов госпомощи для компаний и поддержке малообеспеченных и наиболее уязвимых слоев населения.
Кроме того, Еврокомиссия рассмотрит способы скорейшего перехода на возобновляемые источники энергии. Так предполагается, что этот переход будет активно поощряться и форсироваться, так как «зеленую» энергетику в Брюсселе считают самой надежной страховкой от подобных кризисов в будущем.
Ожидается, что цены на топливо снизятся к апрелю 2022 года. При этом, средняя стоимость энергоресурсов, скорее всего, превысит показатели прошлых лет.
Цена на газ в Европе 6 октября превышала рекордные $1900 за тысячу кубометров. В пятницу, 8 октября, к концу торгов на лондонской бирже ICE она опустилась до почти $1000 за 1 тысячу кубометров, пишет ТАСС.