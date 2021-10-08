Мишустин поручил увеличить резервный фонд правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда правительства на полтора триллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости

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Он поручил Министерству финансов «внести в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2021 год изменения, предусматривающие увеличение объема фонда на 1 456 967 794,9 тысячи рублей». В июле этот фонд уже увеличивался на 689,5 миллиарда рублей за счет ожидаемых дополнительных ненефтегазовых доходов бюджета.

Резервный фонд правительства РФ создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения. Средства из него направляются на социально значимые цели — среди прочего из него выделялись деньги на единовременные выплаты пенсионерам и семьям с детьми от 6 до 18 лет, а также на закупку лекарств для бесплатного лечения больных COVID-19.