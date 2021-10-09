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На Западе рассказали о способности России спасти Европу от газового кризиса

Lenta.ru
40 минут назад

Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что Россия способна спасти Европу от газового кризиса. Об этом пишет The Financial Times.

На Западе рассказали о способности России спасти Европу от газового кризиса
Фото: ReutersReuters

По его словам, если Москва сделает то, о чем говорил президент России Владимир Путин, и увеличит объемы поставок газа в европейские страны, это поможет смягчить энергетический кризис.

«Я не говорю, что они это сделают, но если они этого захотят, у них есть все возможности для этого», — отметил Бирол.

Согласно оценке агентства, Россия может увеличить поставки в Европу примерно на 15 процентов от пиковых зимних значений. Исполнительный директор МЭА призвал Москву помочь европейским странам и доказать, что она является «надежным поставщиком».

В США призвали наказать Россию из-за цен на газ

Ранее Владимир Путин призвал увеличить предложение газа на рынке на фоне роста цен на энергоносители в Европе. Он заявил, что Россия готова к работе по стабилизации мирового энергорынка, она должна строиться на коммерческой основе с учетом интересов всех участников.

Экономика,Фатих Бирол,Владимир Путин,Международное энергетическое агентство,Financial Times,
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