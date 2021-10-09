На Западе рассказали о способности России спасти Европу от газового кризиса

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По его словам, если Москва сделает то, о чем говорил президент России Владимир Путин, и увеличит объемы поставок газа в европейские страны, это поможет смягчить энергетический кризис.

«Я не говорю, что они это сделают, но если они этого захотят, у них есть все возможности для этого», — отметил Бирол.

Согласно оценке агентства, Россия может увеличить поставки в Европу примерно на 15 процентов от пиковых зимних значений. Исполнительный директор МЭА призвал Москву помочь европейским странам и доказать, что она является «надежным поставщиком».