СМИ: Более 70 регионам России грозит локдаун

В 72 регионах России могут вести принудительную всеобщую самоизоляцию из-за коронавируса. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в Роспотребнадзоре.

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Решение о локдауне будут принимать власти субъектов РФ. При этом учитываются 3 фактора: свободный коечный фонд, уровень вакцинации, коэффициент распространения. Данный коэффициент рассчитывается как отношение числа заболевших за последние 4 дня к числу случаев за предыдущие 4 дня.

На сегодня все три показателя говорят о том, что большинство субъектов РФ близки к введению локдауна. Например, на Урале свободный коечный фонд уже заканчивается. Полпред президента в УрФО Владимир Якушев отметил, что в регионе занято 95% коек.

Показатель охвата вакцинации пока недостаточен. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что в стране привито 42 млн. человек. Для коллективного иммунитета надо вакцинировать еще столько же. Рост заболеваемости с начала сентября составил почти 31%.

Прирост новых случаев наблюдается в большинстве областей, округов, краев и республик. По данным Роспотребнадзора на 8 октября, количество новых пациентов сокращается только в 10 регионах. Это Петербург, Калмыкия, Адыгея, Алтай, Северная Осетия, Краснодарский, Забайкальский и Приморский края, Московская и Магаданская области.

Кроме того, есть два региона, где кривая заболеваемости не меняется - Кемеровская область и Камчатский край.

Эксперты отмечают, что локдаун может обрушить экономику, но другого варианта нет - заболеваемость ежедневно растет.