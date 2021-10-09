В Госдуме предложили поднять пенсии до уровня зарплат

Размер пенсий в России должен быть приближен к уровню получаемых зарплат, заявил Ura.ru депутат Госдумы Анатолий Аксаков.

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Речь идет о размере зарплаты, которую человек получал во время своей работы, уточнил депутат.

Аксаков отметил, что на сегодняшний день пенсия большинства россиян «позволяет желать лучшего», так как она маленькая для того, чтобы люди могли спокойно отдыхать и путешествовать.

Также депутат выразил мнение, что пенсионеры должны иметь право работать, не теряя при этом выплаты от государства. То есть, отсутствие индексации пенсий для работающих пенсионеров, по его мнению, является неправильным решением.

Аксаков пояснил, что это не верно с точки зрения экономики, так как все отрасли сегодня имеют дефицит кадров, а пенсионеры, у которых большой жизненный и профессиональный опыт, могли бы его применить. Однако они не идут работать, так как пенсии из-за этого не индексируются.