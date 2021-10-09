В Госдуме предложили вернуть пенсионерам 30 льгот

В Госдуме приступили к рассмотрению законопроекта о возвращении 30 государственных льгот для «детей войны», которые были лишены поддержки от государства после монетизации в 2006 году. Об этом рассказал Ura.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат КПРФ Николай Коломейцев.

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«У детей войны отобрали 30 льгот, они были 50%. Мы предлагаем все их вернуть. Это стоит 120 млрд рублей. Эта сумма никаких нагрузок на бюджет не несет. Мы будем ставить этот вопрос начиная с первого заседания новой Госдумы», — заявил Коломейцев.

Из-за утери в 90-е годы большинства архивных документов с предприятий и производств, «дети войны» и труженики тыла в настоящее время получают обычную пенсию, напомнил депутат.

Он отметил, что КПРФ вносило девять подобных законопроектов. А глава партии Геннадий Зюганов поднимал этот вопрос на последний встрече главы государства с лидерами партий.