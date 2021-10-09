Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
Пробки 5 баллов
USD 71.99EUR 83.12BRENT 82.59
Войти в почту

В Госдуме предложили вернуть пенсионерам 30 льгот

Ювелина Бернст
53 минуты назад

В Госдуме приступили к рассмотрению законопроекта о возвращении 30 государственных льгот для «детей войны», которые были лишены поддержки от государства после монетизации в 2006 году. Об этом рассказал Ura.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат КПРФ Николай Коломейцев.

В Госдуме предложили вернуть пенсионерам 30 льгот
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У детей войны отобрали 30 льгот, они были 50%. Мы предлагаем все их вернуть. Это стоит 120 млрд рублей. Эта сумма никаких нагрузок на бюджет не несет. Мы будем ставить этот вопрос начиная с первого заседания новой Госдумы», — заявил Коломейцев.

Из-за утери в 90-е годы большинства архивных документов с предприятий и производств, «дети войны» и труженики тыла в настоящее время получают обычную пенсию, напомнил депутат.

Он отметил, что КПРФ вносило девять подобных законопроектов. А глава партии Геннадий Зюганов поднимал этот вопрос на последний встрече главы государства с лидерами партий.

Депутат Госдумы Анатолий Аксаков, в свою очередь, предложил поднять пенсии до уровня заработной платы, которую люди получали во время своей работы.

Экономика,Николай Коломейцев,Анатолий Аксаков,Геннадий Зюганов,КПРФ,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители