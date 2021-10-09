«Стыдно перед Россией»: В Британии объявили виновника газового кризиса

— Россия хочет продавать больше газа. Бюрократы из США и Европы откладывают запуск трубопровода. Цены не падают, а растут... Но при чем тут Россия? — задается вопросом один из комментаторов.

— Они использовали санкции, чтобы отложить строительство новых трубопроводов. Это было их целью с самого начала. США не собирались продавать газ в Европу... Они экспортируют газ только несколько месяцев в году и импортируют его зимой, — заключил Сasaloco.

— Наши власти в прошлом приняли глупые решения и ничего не спланировали заранее, теперь они обвиняют Путина. Мне стыдно за свою страну, стыдно просить о чем-то Россию, — подчеркнул Plato England.

В среду, 6 октября, президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам энергетики. На нем он поддержал инициативу увеличить предложение газа на рынке на фоне роста цен на энергоносители в Европе. Но он отметил, что это нужно делать не через оптовый рынок Евросоюза, а через Санкт-Петербургскую биржу. Российский лидер подчеркнул, что сбивать ажиотажный спрос на рынке следует не в ущерб себе. Также он согласился, что нужно еще раз обсудить идеи насчет биржевой торговли газом.