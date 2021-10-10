Трамп пожаловался на просящего нефть у России Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп пожаловался на нынешнего американского лидера Джо Байдена, который вынужден просить нефть у России и ОПЕК. Он рассказал об этом на митинге перед своими сторонниками в штате Айова, его цитирует ТАСС.

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«Впервые мы обеспечили себе энергетическую независимость. Теперь же они обращаются к ОПЕК, России и другим странам с просьбой прислать нам немного нефти», — заявил Трамп, добавив, что он во время своего правления положил этому конец.

«У нас к моменту моего ухода с должности было больше энергии, больше нефти и газа, чем у Саудовской Аравии, чем у России. А теперь мы просим их о помощи», — возмутился экс-президент.

8 октября сообщалось, что стоимость барреля нефти марки WTI побила рекорд и достигла 80 долларов впервые с ноября 2014 года. Баррель эталонной Brent стоил 83,4 доллара. Поводом для скачка цены стало заявление Министерства энергетики США, которое объявило, что у властей нет планов использовать нефтяные запасы из национального резерва.