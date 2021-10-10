В Польше оценили подход России к нефтяному рынку

Москва научилась мастерски использовать свои позиции на нефтяном рынке и извлекать максимальную выгоду, считает польский автор Анджей Щенсняк. Об этом сообщает издание Myśl Polska.

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Как утверждает журналист, Россия, являясь одним из трех ведущих производителей нефтяной продукции наряду с Соединенными Штатами и Саудовской Аравией, прикладывает все усилия, добиваясь наиболее выгодных условий и результатов.

"Россияне подходят к нефтяной политике прагматично", - добавил Щенсняк.

Также журналист подчеркнул, что между тремя нефтяными державами продолжается "тонкая игра". Он уверен, что Москва лавирует между интересами партнеров, используя их для собственных нужд. Журналист обратил внимание, что политика США и России привела к повышению цен на нефть финансовые рынки.

Щенсняк написал, что Россия начала активно действовать в глобальной нефтяной политике, когда ее доходы оказались под угрозой.