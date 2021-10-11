Страны ЕС выступили за развитие ядерной энергетики

Представители правительств десяти стран Европейского союза (ЕС) считают важным активизировать использование ядерной энергетики в целях защиты европейских потребителей от волатильности цен, говорится в статье, опубликованной в издании Figaro.

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С французской стороны подпись под статьей поставили министр экономики, финансов и восстановления Брюно Ле Мэр и министр-делегат по вопросам промышленности при этом ведомстве Аньес Панье-Рюнаше. Их соавторами выступили премьер-министры, министры экономики и министры энергетики Румынии, Чехии, Финляндии, Словакии, Хорватии, Словении, Болгарии, Польши и Венгрии, передает ТАСС.

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Они выразили уверенность в том, что ядерная энергетика защитит европейских потребителей от волатильности цен на энергию, которая «наблюдается в настоящее время в ситуации с газом». «Повышение цен на энергию указывает, насколько важно нам как можно быстрее сократить нашу энергетическую зависимость от иностранных государств. Очевидно, что напряженность с поставками энергоносителей будет становиться в дальнейшем все более частым явлением. У нас нет иного выбора, как диверсифицировать наши источники поставок, стараясь при этом не увеличивать импорт внеевропейской энергии», – подчеркивается в публикации.

«Ядерная энергетика играет важнейшую роль в деле защиты климата. На нее в настоящее время приходится около половины европейского производства электроэнергии, не связанной с выбросом углекислого газа», – говорится в статье.

«Совершенно необходимо, чтобы ядерная энергетика была уже до конца нынешнего года включена в документ «Таксономия ЕС» [классификация юридически обязательных критериев инвестирования в перечне мер по защите климата]», – считают представители десяти стран ЕС. Ожидается, что Еврокомиссия примет этот документ в ближайшие месяцы.

«Нам необходима ядерная энергетика, чтобы одержать победу в битве за климат. Это наше лучшее оружие для ведения такого боя. Это источник чистой, надежной, независимой и конкурентоспособной энергии. Она предоставляет нам, европейцам, возможность продолжать развивать нашу промышленность», – говорится в статье. По убеждению ее авторов, интенсивное развитие ядерной энергетики «позволит создать в Европе около миллиона рабочих мест для высококвалифицированных» рабочих.

Статья опубликована за сутки до выступления президента Эммануэля Макрона, посвященного программе активизации экономической и научной деятельности «Франция-2030». Согласно просочившимся в СМИ сведениям, Макрон в выступлении уделит большое внимание развитию ядерной энергетики, в том числе малым модульным реакторам.

Напомним, в прошлую среду стоимость газа в Европе впервые в истории приблизилась к 2 тыс. долларов за тысячу кубометров. Кризис в регионе, как указывают эксперты, вызван организацией спотовой (биржевой) торговли газом, а также ускоренным «зеленым» переходом, в результате чего европейская энергетика утратила гибкость и возможность использовать резервное топливо.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что к подорожанию газа привело: введение в ЕС новых углеродных пошлин, нехватка СПГ из-за высокого спроса в Китае, а также отказ Европы от заключения долгосрочных контрактов на поставки газа из России.

Президент России Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке. Он призвал избегать резких шараханий и несбалансированных решений.