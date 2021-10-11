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Новая сторублевая купюра появится в России

Елена Прошина
2 часа назад

Новая сторублевая купюра появится в России только в конце 2022 года, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя председателя Банка России Михаила Алексеева.

Новая купюра появится в России в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, эскизный проект модифицированной банкноты утвержден. Насыщение платежного оборота купюрами в сто рублей будет происходить постепенно, поскольку потребуется несколько месяцев, чтобы кредитные учреждения настроили оборудование под новую банкноту.

Алексеев отметил, что на лицевой стороне модифицированных ста рублей может появиться несколько достопримечательностей, расположенных на Красной площади. В последующие годы новые и ныне используемые денежные знаки будут обращаться параллельно, как это происходит в настоящее время с разными модификациями других российских банкнот.

По оценке регулятора, в 2023–2025 годах будет происходить постепенное насыщение оборота новыми купюрами, а в 2026–2029 годах доля сторублевок станет весьма значительной.

Ранее стало известно, что Центробанк планирует выпуск в 2022–2025 годах модернизированных банкнот с новым дизайном шести номиналов: 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. На их лицевой стороне планируется разместить изображения объектов, находящихся в столицах федеральных округов, а на оборотной — достопримечательности.

Экономика,Рынки,Михаил Алексеев,Центральный банк России,газета "Известия",
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