Новая купюра появится в России в 2022 году

Новая сторублевая купюра появится в России только в конце 2022 года, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя председателя Банка России Михаила Алексеева.

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По его словам, эскизный проект модифицированной банкноты утвержден. Насыщение платежного оборота купюрами в сто рублей будет происходить постепенно, поскольку потребуется несколько месяцев, чтобы кредитные учреждения настроили оборудование под новую банкноту.

Алексеев отметил, что на лицевой стороне модифицированных ста рублей может появиться несколько достопримечательностей, расположенных на Красной площади. В последующие годы новые и ныне используемые денежные знаки будут обращаться параллельно, как это происходит в настоящее время с разными модификациями других российских банкнот.

По оценке регулятора, в 2023–2025 годах будет происходить постепенное насыщение оборота новыми купюрами, а в 2026–2029 годах доля сторублевок станет весьма значительной.