Ради газа: в России призвали ЕС наладить отношения

Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов призвал ЕС наладить отношения с Москвой во избежание дефицита газа, чтобы этого не произошло в будущем. Об этом он сказал в интервью газете Financial Times.

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Дипломат отметил, что действия, которые помогут сдержать рост цен на европейском газовом рынке, произойдут «скорее раньше, чем позже». По его словам, российский лидер Владимир Путин «дал некоторые рекомендации "Газпрому", чтобы тот проявил больше гибкости», и компания, с большой долей вероятности, прислушается к ним.

Чижов подчеркнул, что Европе нужно относиться к России как к партнеру, но не противнику. Он указал, что Москва также не заинтересована в росте цен на газ, поскольку это не способствует стабильности.

Ранее стало известно, что цена на газ в Европе превысила 1400 долларов за тысячу кубометров.