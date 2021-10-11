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Ради газа: в России призвали ЕС наладить отношения

Елена Прошина
2 часа назад

Евросоюзу необходимо наладить отношения с Москвой, чтобы избежать дефицита газа в будущем, сообщил изданию Financial Times постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов.

Ради газа: в России призвали ЕС наладить отношения
Фото: EPAEPA

По его словам, действия, которые помогут сдержать рост цен на европейском рынке газа, произойдут «скорее раньше, чем позже». Чижов напомнил, что президент России Владимир Путин дал рекомендации «Газпрому», чтобы компания проявила «больше гибкости». Как считает постпред, компания с большой долей вероятности к ним прислушается.

Чижов отметил, что Европе нужно относиться к России как к партнеру, но не противнику, указав, что Москва не заинтересована в росте цен на газ, поскольку это не способствует стабильности.

Ранее президент Сербии Александра Вучич заявил, что в европейских странах начались трудности со снабжением газом из-за того, что вовремя не были заключены контракты с Россией. Сербский лидер напомнил, что его страна с 1 января получает топливо по «Балканскому потоку», став транзитером - с 1 октября по трубопроводу российский газ поступает из Болгарии через Сербию в Венгрию.

По словам гендиректора международной газовой и инжиниринговой компании Linde Engineering Юргена Новицки, европейские страны не обеспечили поставки газа к тому моменту, когда спрос восстанавливающихся после локдаунов экономик превысил предложение.

Экономика,Владимир Чижов,Владимир Путин,Газпром,ЕС,
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