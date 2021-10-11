Российские акции резко выросли на мировом рынке нефти и газа

Стало известно о рекордном росте вложений международных инвесторов в российские акции нефти и газа, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

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За прошлую неделю в российские ценные бумаги было инвестировано 170 млн долларов. Как сообщил директор по инвестициям April Capital Дмитрий Скворцов, рынки и спрос на углеводороды резко восстанавливаются после падения в прошлом году, в то время как из-за коронавируса и «зеленой» повестки этот сектор оказался сильно недоинвестирован в последние полтора года.

На этом фоне азиатские и европейские страны начали сталкиваться с дефицитом газа. Отмечается большой рост инвесторов на акции «Газпрома» и ЛУКОЙЛа. В итоге обороты с акциями «Газпрома» на Московской бирже за неделю превысили 250 млрд рублей, что является максимальным показателем за всю историю и вдвое больше оборота за предшествующую неделю.

Ранее заместитель председателя правительства России Александр Новак предложил нарастить продажу газа на электронной торговой площадке «Газпрома» в качестве одного из способов стабилизации цен на голубое топливо в Европе.