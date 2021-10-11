Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+1° в 
Пробки 0 баллов
USD 71.99EUR 83.12BRENT 83.76
Войти в почту

Российские акции резко выросли на мировом рынке нефти и газа

Елена Прошина
1 час назад

Стало известно о рекордном росте вложений международных инвесторов в российские акции нефти и газа, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

Российские акции резко выросли на мировом рынке нефти и газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За прошлую неделю в российские ценные бумаги было инвестировано 170 млн долларов. Как сообщил директор по инвестициям April Capital Дмитрий Скворцов, рынки и спрос на углеводороды резко восстанавливаются после падения в прошлом году, в то время как из-за коронавируса и «зеленой» повестки этот сектор оказался сильно недоинвестирован в последние полтора года.

На этом фоне азиатские и европейские страны начали сталкиваться с дефицитом газа. Отмечается большой рост инвесторов на акции «Газпрома» и ЛУКОЙЛа. В итоге обороты с акциями «Газпрома» на Московской бирже за неделю превысили 250 млрд рублей, что является максимальным показателем за всю историю и вдвое больше оборота за предшествующую неделю.

Ранее заместитель председателя правительства России Александр Новак предложил нарастить продажу газа на электронной торговой площадке «Газпрома» в качестве одного из способов стабилизации цен на голубое топливо в Европе.

Вторым положительным фактором, который позволит «несколько охладить» ситуацию, Новак назвал скорейшее завершение сертификации и получение разрешения на прокачку газа по трубопроводу «Северный поток 2».

Экономика,Рынки,Дмитрий Скворцов,Александр Новак,Лукойл,Газпром,Московская биржа,Правительство РФ,
21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители