Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+7° в 
Пробки 5 баллов
USD 71.99EUR 83.12BRENT 83.77
Войти в почту

Россия запретила ввоз ряда продуктов из Китая

Лера Букина
1 час назад

В Роспотребнадзоре заявили о приостановке ввоза в Россию ряда продуктов из Китая. В них обнаружены запрещенные компоненты. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Роспотребнадзор запретил ввоз ряда продуктов из Китая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в кукурузной сублимированной лапше, кукурузной вермишели, кукурузных чипсах и яйцах с десертом из шоколадного крема и печенья с игрушкой-сюрпризом внутри обнаружили ДНК генетически модифицированной кукурузы и сои в количестве более 0,9%. В некоторых образцах содержание запрещенных компонентов превышает норму в пять раз. На маркировке продукции нет информации о наличии генетически модифицированных компонентов.

«С целью недопущения возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) среди населения Российской Федерации, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с 11.10.2021 до особого распоряжения приостанавливается ввоз указанной пищевой продукции на территорию Российской Федерации», – говорится на сайте Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ обсуждает возможность изменения ввозных пошлин на ряд товаров из Евросоюза. Речь идет не только о значительном повышении, но и полном запрете на ввоз. Под ограничения могут попасть вино, пиво, а также парфюмерная продукция, декоративная косметика и некоторые другие товары.
Экономика,Роспотребнадзор,Минпромторг,ЕС,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители