Роспотребнадзор запретил ввоз ряда продуктов из Китая

В Роспотребнадзоре заявили о приостановке ввоза в Россию ряда продуктов из Китая. В них обнаружены запрещенные компоненты. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в кукурузной сублимированной лапше, кукурузной вермишели, кукурузных чипсах и яйцах с десертом из шоколадного крема и печенья с игрушкой-сюрпризом внутри обнаружили ДНК генетически модифицированной кукурузы и сои в количестве более 0,9%. В некоторых образцах содержание запрещенных компонентов превышает норму в пять раз. На маркировке продукции нет информации о наличии генетически модифицированных компонентов.