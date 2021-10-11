Роспотребнадзор запретил ввоз ряда продуктов из Китая

В Роспотребнадзоре заявили о приостановке ввоза в Россию ряда продуктов из Китая. В них обнаружены запрещенные компоненты. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в кукурузной сублимированной лапше, кукурузной вермишели, кукурузных чипсах и яйцах с десертом из шоколадного крема и печенья с игрушкой-сюрпризом внутри обнаружили ДНК генетически модифицированной кукурузы и сои в количестве более 0,9%. В некоторых образцах содержание запрещенных компонентов превышает норму в пять раз. На маркировке продукции нет информации о наличии генетически модифицированных компонентов.
«С целью недопущения возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) среди населения Российской Федерации, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с 11.10.2021 до особого распоряжения приостанавливается ввоз указанной пищевой продукции на территорию Российской Федерации», – говорится на сайте Роспотребнадзора.