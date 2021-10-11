Что поможет Европе выйти из газового кризиса

Во избежание еще одного газового кризиса Евросоюзу следует пересмотреть свою энергетическую политику, пишет «Российская газета». Самым очевидным способом защиты от дефицита топлива является заключение долгосрочных контрактов с привязкой цен на газ к нефтяным котировкам. Такой подход исключает скачки цен на газ, которые происходят сегодня.

Фото: Reuters Reuters

Если заключить такой контракт, цены на газ будут привязаны к цене его замещения нефтью или мазутом. Это необходимо для выработки одной условной единицы тепла. При этом пересмотр цен происходит ежеквартально, раз в полгода или в год.

Видео дня

Данный подход выгоден для России, он открывает возможность планировать как добычу и объемы экспорта, так и доходы от продажи топлива. Издание напоминает о том, что российская пошлина на экспорт газа составляет 30%. Объемы поставок существенно влияют на поступление средств в бюджет.

Однако для Европы эта схема не является оптимальной.

«Такие контракты чаще всего заключаются по принципу "бери или плати", то есть за газ придется рассчитаться, даже если он не нужен и от поставок покупатель отказался. К тому же опыт прошлых лет показал, что цена газа по таким контрактам часто оказывается выше, чем котировки на бирже», – пишет издание.

За 15 лет доля газовых контрактов, заключенных по принципу «бери или плати», значительно снизилась. То же самое произошло с долей нефтяной привязки в формуле цены на газ в пользу ориентации на спотовые котировки.

«У "Газпрома" сегодня доля долгосрочных контрактов привязанных к спотовым ценам приближается к 90%», – подчеркнула директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова.

Спотовые котировки являются биржевыми контрактами срочной поставки и оплаты. Они, как пишет издание, были выгодны странам ЕС, но не «Газпрому». Однако на фоне кризиса все изменилось, цены выросли. Многие сочли сложившуюся ситуацию выгодной для России, но на деле газ по нынешним ценам никому не нужен. По словам, замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, покупка газа в больших объемах по такой цене не является экономически привлекательной.

Поэтому сейчас обсуждается вариант торговли с Европой через Санкт-Петербургскую Международную товарно-сырьевую биржу (СПбМТСБ). Однако эксперт Аналитического центра при правительстве РФ Александр Курдин сомневается в успехе этой схемы.

«У европейцев есть свои площадки, с которых непросто переключиться», – сказал он.

В заключение издание пишет, что наилучшим вариантом развития событий стал бы запуск «Северного потока-2», что привело бы к стабилизации цен на газ.