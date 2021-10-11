Китай обвинил США в подавлении «Северного потока-2»

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что «Северный поток-2» должен помочь урегулировать энергетический кризис в Европе, однако США, преследуя свои геополитические интересы, препятствуют подобным проектам. Об этом сообщает РИА Новости.
«Проект «Северный поток-2» воплощает взаимодополняемость России и Европы в области энергоресурсов, он поспособствует урегулированию энергетического кризиса в Европе. США, исходя из своих геополитических интересов, монополизируют европейский рынок энергоресурсов, прибегают к различным мерам для создания помех и оказания давления на соответствующие проекты», – цитирует агентство дипломата.
Он добавил, что США наносят ущерб сотрудничеству России и Европы.
Ранее в Федеральном сетевом ведомстве Германии заявили, что если компания-оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG не сможет подтвердить соответствие российского газопровода требованию законодательства Евросоюза, то будет проведено немедленное разбирательство.