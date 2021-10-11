Китай обвинил США в подавлении «Северного потока-2»

«Проект «Северный поток-2» воплощает взаимодополняемость России и Европы в области энергоресурсов, он поспособствует урегулированию энергетического кризиса в Европе. США, исходя из своих геополитических интересов, монополизируют европейский рынок энергоресурсов, прибегают к различным мерам для создания помех и оказания давления на соответствующие проекты», – цитирует агентство дипломата.