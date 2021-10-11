Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
Пробки 4 балла
USD 71.99EUR 83.12BRENT 84.29
Войти в почту

Китай обвинил США в подавлении «Северного потока-2»

Лера Букина
1 час назад

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что «Северный поток-2» должен помочь урегулировать энергетический кризис в Европе, однако США, преследуя свои геополитические интересы, препятствуют подобным проектам. Об этом сообщает РИА Новости.

Китай обвинил США в подавлении «Северного потока-2»
Фото: ТАССТАСС

«Проект «Северный поток-2» воплощает взаимодополняемость России и Европы в области энергоресурсов, он поспособствует урегулированию энергетического кризиса в Европе. США, исходя из своих геополитических интересов, монополизируют европейский рынок энергоресурсов, прибегают к различным мерам для создания помех и оказания давления на соответствующие проекты», – цитирует агентство дипломата.

Он добавил, что США наносят ущерб сотрудничеству России и Европы.

В Европе задумали забрать себе «Северный поток-2»

Ранее в Федеральном сетевом ведомстве Германии заявили, что если компания-оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG не сможет подтвердить соответствие российского газопровода требованию законодательства Евросоюза, то будет проведено немедленное разбирательство.

Экономика,МИД,ЕС,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители