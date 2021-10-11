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Евросоюз попросит у России больше газа

Лера Букина
24 минуты назад

Брюсселю, вероятно, понадобятся дополнительные объемы российского газа, заявил в интервью газете El Pais Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель.

Евросоюз попросит у России больше газа
Фото: ReutersReuters

Комментируя связь нынешнего роста цен на энергоресурс с давлением из-за «Северного потока-2», он подчеркнул, что Россия таким образом хочет решить вопрос с сертификацией газопровода в свою пользу.

Также Боррель заявил, что Европа по-прежнему нуждается в топливе из России. В текущих условиях его будет нужно больше, чем предусмотрено в контракте.

«Мы столкнулись с чрезвычайной ситуацией. А проблема газоснабжения имеет геополитическое значение», — отметил он.

В течение нескольких недель в сентябре и начале октября цены на газ в Европе непрерывно повышались и установили несколько рекордов. Днем 6 октября она достигла 1924 доллара за тысячу кубометров. Однако после этого, в ходе торговой сессии 6 октября котировки резко опустились. СМИ связали такую динамику с заявлением президента России Владимира Путина о готовности Москвы стабилизировать цены на энергоносители в Европе.

11 октября на открытии торгов на ICE Futures фьючерсы на газ в Европе упали в цене более чем на 5%, до $995,5 за 1 тысячу кубометров.

Экономика,Жозеп Боррель,Владимир Путин,ЕС,
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