Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике

Нобелевскую премию по экономике присудили канадцу Дэвиду Карду и американцам Джошуа Ангристу и Гвидо Имбенсу. Кард получил награду за «эмпирический вклад в изучение экономики труда», Энгрист и Имбенс — за «вклад в анализ причинно-следственных связей». Лауреаты «представили новый взгляд на рынок труда и показали, какие выводы о причине и следствии можно сделать из природных экспериментов».

Об этом говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета. Подход экономистов «был распространён на другие области и произвёл революцию в эмпирических исследованиях», сообщили в организации

«С помощью естественного эксперимента Дэвид Кард проанализировал влияние минимальной заработной платы, иммиграции и образования на рынок труда. Его исследования, проведённые в начале 1990-х годов, бросили вызов устоявшемуся мнению», — говорится в пресс-релизе.

Результаты исследований Карда в том числе показали, что «повышение минимальной заработной платы необязательно приводит к сокращению числа рабочих мест», отметили там.

Данные естественного эксперимента трудно интерпретировать — но Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс, работая над анализом причинно-следственных связей, решили методологическую проблему. Они продемонстрировали, что из естественного эксперимента о следствиях и причинах можно сделать точные выводы.

Дэвид Кард — канадско-американский экономист, специализирующийся в области экономии труда, доктор философии, профессор Калифорнийского университета в Беркли, член Национальной академии наук США, автор книг «Микроэкономические модели индексации заработной платы» и «Миф и измерение: новая экономическая теория минимальной заработной платы» (в соавторстве с Алланом Крюгером).

Джошуа Ангрист — американский экономист, профессор экономики Массачусетского технологического института, научный сотрудник Национального бюро экономических исследований. Гвидо Имбенс — американский экономист, профессор Стэнфордского университета.

Размер денежной премии в каждой номинации составляет 10 млн крон ($1,19 млн). Кард получит половину этой суммы, вторую часть разделят между собой Ангрист и Имбенс.