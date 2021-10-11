Европа оказалась уязвима перед российским газом

«Зеленые» технологии не способны генерировать энергию в равном объеме и в соответствии с графиком – в этом ее главная уязвимость перед российским газом. Об этом заявил президент фонда поддержки исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов.

«Основная проблема декларируемого в Евросоюзе "зеленого" перехода в том, что ветряки и солнечные батареи, на которые делаются ставки масштабного "зеленого" курса, не способны выдавать электричество по графику. Каждая установка работает в зависимости от солнца и ветра», - сказал Анпилогов изданию «Экономика Сегодня».

По его словам, если ветер дует долго и сильно, стоимость электричества максимально снижается. Если же стоит штиль, электричество вырабатывают газовые электростанции.

Из-за резко подорожавшего газа поддерживать источники возобновляемой энергии за счет газовых электростанций стало слишком дорого, поэтому Евросоюз намерен вернуться к использованию атомной энергетики. В Европе уже подняли вопрос о включении атомной энергетики в список «зеленых» отраслей.

«Стоимость газа свыше 1000 долларов США за тысячу кубометров заставляет задуматься, где брать электроэнергию, и вспомнить об атомных станциях, большая часть которых выведена из строя», - отметил Анпилогов.

По его мнению, атомная энергетика вполне может стать частью «зеленой стратегии», поскольку она эксплуатируется без выбросов парниковых газов.