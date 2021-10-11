Экономике США предсказали сокращение

Инвестиционный банк Goldman Sachs предсказал американской экономике сокращение, снизив прогноз экономического роста США, сообщает Fox Business.

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Из-за сокращения бюджетной поддержки до конца 2022 года и более медленного восстановления потребительских расходов Goldman Sachs снизил целевой показатель экономического роста США до 5,6 процента в 2021 году и до четырех процентов в 2022 году. Ранее банк прогнозировал рост ВВП на 5,7 процента в 2021 году и на 4,4 процента в 2022 году.

Goldman снизил оценку ВВП в первом квартале 2022 года с пяти процентов до 4,5 процента, а также снизил оценку во втором квартале 2022 года с 4,5 процентов до четырех процентов. В третьем квартале также ожидается снижение с 3,5 процентов до трех процентов.

Банк заявил, что влияние коронавируса будет более длительным. Расходы на некоторые услуги и товары краткосрочного пользования останутся ниже допандемического уровня. Кроме того, банк отметил, что сбои в поставках полупроводников, из-за которого сокращается производство автомобилей и техники во всем мире, продлятся до первой половины 2022 года.