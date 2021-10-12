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Молдавия попросила ЕС о чрезвычайных поставках газа

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
1 час назад

Молдавия пытается договориться с ЕС о дополнительных поставках газа через Румынию, сообщают СМИ. Власти Молдавии опровергли давление со стороны России.

Молдавия попросила ЕС о чрезвычайных поставках газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Financial Times пишет, что «Молдавия просит страны Евросоюза о чрезвычайных поставках газа после того, как российский государственный экспортер Газпром сократил свои поставки в страну». Издание сообщает, что в ЕС хотят «изменить порядок поставок газа из соседней Румынии, однако Бухарест изо всех сил пытается покрыть свои личные нужды», передает РИА «Новости».

Тем временем спикер молдавского парламента Игорь Гросу в эфире Pro TV заверил, что в переговорах по газу с Москвой «нет никакого давления на власти со стороны России». Молдавия намерена убедить российскую сторону, что является «честным плательщиком, который выполняет обязательства». Гросу указал, что Молдавия «не является большим потребителем, который мог бы повлиять на объемы» поставок Газпрома.

Гросу сказал, что Молдавия хочет продлить существующий контракт «на хороших условиях», также обсуждаются вопрос исторической задолженности за газ со стороны Приднестровья и третий энергопакет. Спикер считает, что «нужно немного терпения, спокойствия». Он выразил надежду на то, что стороны «достигнут хорошего результата». При необходимости власти Молдавии обещали задействовать «сценарии, при которых правительство должно будет компенсировать расходы на газ для граждан с низким уровнем дохода».

Напомним, власти Молдавии заявили о желании подписать контракт с Газпромом на льготных условиях. Вице-премьер Молдавии, министр по инфраструктуре Андрей Спыну выразил желание до конца октября встретиться с главой Газпрома. При этом прежде президент страны Майя Санду заявиляла, что молдавское правительство не будет участвовать в переговорах Молдовагаза и Газпрома о поставках газа в Молдавию.

Экономика,Газпром,ЕС,Financial Times,РИА Новости,
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