Цены на подсолнечное масло разморозили в России

В связи с окончанием заморозки цен на подсолнечное масло, изготовитель «Олейны» и Ideal заявил партнерам о повышении отпускной стоимости на 3,2%. Об этом сообщается в письме производителя.

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Компания «Бунге СНГ», являющаяся производителем подсолнечных масел «Олейна» и Ideal, уведомила своих клиентов о повышении отпускных цен на 3,2% со 2 октября, передают «Известия» сообщение компании. В документе говорится, что 1 октября закончилось действие соглашения о заморозке цен на подсолнечное масло и сахар, к которому правительство и бизнес пришли в конце 2020 года.

Представитель торговой сети «Верный» заявил, что для покупателей изменение цены будет поэтапным. По его словам, производители подсолнечного масла объясняют повышение стоимости на масло окончанием срока действия соглашений, дефицитом сырья, ростом издержек и окончанием запасов урожая прошлого года.

«Объективные предпосылки для значительного повышения стоимости подсолнечного масла на внутреннем рынке отсутствуют», — сообщили в Минсельхозе. Также в ведомстве прокомментировали, что стабилизация цен была крайней мерой, которой не стоит увлекаться.