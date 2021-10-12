$50 млрд заработает Россия на топливном кризисе в Европе

Россия в этом году дополнительно заработает 50 млрд долларов от роста цен на нефть и газ. В бюджет РФ могут поступить около 9 трлн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на подсчеты Дмитрия Маринченко, старшего директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch.

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Как говорится в документе, нефтегазовые доходы внебюджетных фондов и российского бюджета в этом году могут вырасти почти на 70% или на 50 млрд долларов в сравнении с уровнем 2020 года. Такой скачок стал возможным благодаря высоким ценам на газ и нефть.

Маринченко отметил, что рост государственных доходов в большей степени будет зависеть от добычи и экспорта нефти и нефтепродуктов. Это составит около 80% доходов. Вклад газа на этом фоне скромнее — около 20-25%, хотя цены на это топливо взлетели на спотовом рынке. В общем объеме нефтегазовых доходов доля газа останется на уровне 20%, заключил эксперт.