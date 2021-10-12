«Русское чудо»: РФ станет лидером по безналичным платежам

Россия в ближайшие 10 лет продолжит увеличивать объем карточных платежей, тем самым опережая ведущие экономики мира. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).

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«Мы ожидаем, что в следующие 10 лет карточные платежи в России продолжат расти опережающими темпами, оставляя позади крупнейшие экономики мира - США, Великобританию, Германию - что позволит России укрепить глобальное лидерство», – сказано в материалах BCG.

Отмечается, что еще в 2010 году у России были одни из самых низких показателей карточных транзакций на душу населения. Она отставала от мирового лидера Норвегии в 40 раз. Однако стране через 10 лет удалось сократить отставание до 1,5 раза.

«Русское чудо продолжает свое победное шествие! В ближайшие 10 лет, согласно нашим прогнозам, карточные платежи в России будут расти самыми быстрыми темпами. На уровне инструментов мы ожидаем, что самый быстрый рост покажут дебетовые карты», – подчеркнул глава экспертной практики BCG по цифровым технологиям в России и СНГ Макс Хаузер.

Также рост выручки от безналичных платежей в России будет идти быстрее, чем в других странах Восточной Европы, полагают аналитики. По их данным, в ближайшие 10 лет данный показатель увеличится в два раза.