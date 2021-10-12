Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
Пробки 5 баллов
USD 71.64EUR 82.93BRENT 83.79
Войти в почту

Минэкономразвития резко повысило прогноз по инфляции

Лера Букина
50 минут назад

Министерство экономического развития РФ изменило прогноз по инфляции на конец года – с 5,8 до 7,4%, заявил глава ведомства Максим Решетников. Об этом сообщает ТАСС. При этом прогноз инфляции на 2022 и 2023 годы не изменился — 4% на конец года.

Минэкономразвития резко повысило прогноз по инфляции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Решетникова, основной вклад в рост цен вносит продовольственная инфляция, прежде всего, нетипичное удорожание овощей и фруктов, а также ускорение роста цен на мясо.

Пельмени и минералка: названы самые подорожавшие продукты

«В сентябре цены на плодоовощи выросли на 1,8% сентябрь к августу, среднее снижение в 2017–2020 гг — 6,5%. С 1998 года в сентябре дефляция по овощам не наблюдалась лишь однажды, в 2010 году», — заявил министр.

Также Решетников сообщил, что правительство разработало план мер для борьбы с продовольственной инфляцией.

«Основные проблемы продовольственной инфляции – на стороне предложения. Для расширения предложения Минсельхозом разработан план первоочередных мер, о которых будет объявлено в ближайшие дни», – цитирует его агентство.

Ранее сообщалось, что МЭР прогнозирует рост цен на 7,2% на непродовольственные товары к концу года. Продовольственные товары, как ожидает ведомство, к концу года подорожают на 6,6% по отношению к декабрю 2020 года.

Экономика,Максим Решетников,Минэкономразвития,Минсельхоз,
43
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители