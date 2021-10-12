Минэкономразвития резко повысило прогноз по инфляции

Министерство экономического развития РФ изменило прогноз по инфляции на конец года – с 5,8 до 7,4%, заявил глава ведомства Максим Решетников. Об этом сообщает ТАСС. При этом прогноз инфляции на 2022 и 2023 годы не изменился — 4% на конец года.

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По словам Решетникова, основной вклад в рост цен вносит продовольственная инфляция, прежде всего, нетипичное удорожание овощей и фруктов, а также ускорение роста цен на мясо.

«В сентябре цены на плодоовощи выросли на 1,8% сентябрь к августу, среднее снижение в 2017–2020 гг — 6,5%. С 1998 года в сентябре дефляция по овощам не наблюдалась лишь однажды, в 2010 году», — заявил министр.

Также Решетников сообщил, что правительство разработало план мер для борьбы с продовольственной инфляцией.

«Основные проблемы продовольственной инфляции – на стороне предложения. Для расширения предложения Минсельхозом разработан план первоочередных мер, о которых будет объявлено в ближайшие дни», – цитирует его агентство.