Песков объяснил рост цен в России

Рост цен в РФ связан со складывающейся на внешних рынках ситуацией и посткризисной волатильностью, заявил на брифинге с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Россия не может жить в замкнутом контуре, она является участником международной экономической жизни, и тенденции в целом на международных рынках, посткризисная волатильность являют собой гнет для цен", — сказал представитель Кремля. Песков подчеркнул, что Россия не может "быть свободной от этого влияния", однако удается значительно "амортизировать" этот процесс. "Но полностью его исключить не может ни одна страна", — добавил пресс-секретарь президента. Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что правительство разработало меры по коррекции продовольственной инфляции, Минсельхоз объявит о них в ближайшие дни. По его словам, основные проблемы продовольственной инфляции находятся "на стороне предложения". Решетников отметил, что Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ по итогам года на 1,6 п.п., до 7,4%.