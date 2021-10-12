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Кремль назвал причину роста цен

Лера Букина
1 час назад

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рост цен в стране обусловлен сложившейся на внешних рынках ситуацией и посткризисной волатильностью. Однако, по его словам, это воздействие удается «значительно амортизировать». Об этом сообщает ТАСС.

Кремль назвал причину роста цен
Фото: ТАССТАСС

«Россия не может жить в замкнутом контуре, она является участником международной экономической жизни, и тенденции в целом на международных рынках, посткризисная волатильность являют собой гнет для цен», – цитирует Пескова агентство.

Россия не может «быть свободной от этого влияния», сказал пресс-секретарь президента.

«Значительно удается амортизировать этот процесс, но полностью его исключить не может ни одна страна», – подчеркнул Песков.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что ведомство повысило прогноз по инфляции по итогам 2021 года с 5,8% до 7,4%. По его словам, на разгон продовольственной инфляции влияют два фактора: нетипичное удорожание овощей и фруктов, а также ускорение роста цен на мясо. Нетипичность, как указал Решетников, заключается в том, что в сентябре стоимость овощей обычно падала. Также он заявил журналистам, что правительство разработало план мер для борьбы с продовольственной инфляцией.

Минэкономразвития резко повысило прогноз по инфляции

Экономика,Максим Решетников,Дмитрий Песков,Минэкономразвития,
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