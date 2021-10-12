Кремль назвал причину роста цен

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рост цен в стране обусловлен сложившейся на внешних рынках ситуацией и посткризисной волатильностью. Однако, по его словам, это воздействие удается «значительно амортизировать». Об этом сообщает ТАСС.

«Россия не может жить в замкнутом контуре, она является участником международной экономической жизни, и тенденции в целом на международных рынках, посткризисная волатильность являют собой гнет для цен», – цитирует Пескова агентство.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что ведомство повысило прогноз по инфляции по итогам 2021 года с 5,8% до 7,4%. По его словам, на разгон продовольственной инфляции влияют два фактора: нетипичное удорожание овощей и фруктов, а также ускорение роста цен на мясо. Нетипичность, как указал Решетников, заключается в том, что в сентябре стоимость овощей обычно падала. Также он заявил журналистам, что правительство разработало план мер для борьбы с продовольственной инфляцией.