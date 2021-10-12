Зеленский признался в нежелании терять по $2 млрд от России

Во избежание финансовых потерь Украине необходимо сохранить транзит российского газа в Европу по своей территории. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил журналистам 12 октября после церемонии подписания документов по итогам саммита Украина – Европейский союз.

Фото: Reuters Reuters

«В любом случае очень важно для нас сохранить тот транзит газа, который идет по нашей территории, потому что терять по $2 млрд законных никто не хочет, поэтому мы обращаемся по разным направлениям из-за этой небезопасности», – сказал он.

Также участники саммита Украина - Европейский союз решили начать стратегический энергетический диалог между Киевом и ЕС. Стороны намерены выработать совместное долгосрочное видение энергобезопасности Европы. По словам Зеленского, залогом независимости и национального суверенитета Украины является энергетическая безопасность, а «завершение строительства «Северного потока-2» открывает перед Украиной новые вызовы в дополнение к уже существующим».

Еврокомиссия относится с пониманием к позиции Украины относительно поставок газа и рассматривает различные сценарии по обеспечению реверса из Европы, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Я понимаю беспокойство по поставкам газа, и Еврокомиссия совместно с украинскими экспертами сейчас изучает различные сценарии, как обеспечить достаточное снабжение Украины», – приводит агентство ее слова.

Фон дер Ляйен добавила, что идет обсуждение увеличения поставок газа из стран ЕС, в том числе реверсных поставок из Словакии.

По словам президента ЕК, при повышении энергоэффективности Украине не нужно будет импортировать газ.