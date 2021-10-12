Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
Пробки 5 баллов
USD 71.88EUR 83.09BRENT 83.78
Войти в почту

Зеленский признался в нежелании терять по $2 млрд от России

Лера Букина
1 час назад

Во избежание финансовых потерь Украине необходимо сохранить транзит российского газа в Европу по своей территории. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил журналистам 12 октября после церемонии подписания документов по итогам саммита Украина – Европейский союз.

Зеленский признался в нежелании терять по $2 млрд от России
Фото: ReutersReuters

«В любом случае очень важно для нас сохранить тот транзит газа, который идет по нашей территории, потому что терять по $2 млрд законных никто не хочет, поэтому мы обращаемся по разным направлениям из-за этой небезопасности», – сказал он.

Также участники саммита Украина - Европейский союз решили начать стратегический энергетический диалог между Киевом и ЕС. Стороны намерены выработать совместное долгосрочное видение энергобезопасности Европы. По словам Зеленского, залогом независимости и национального суверенитета Украины является энергетическая безопасность, а «завершение строительства «Северного потока-2» открывает перед Украиной новые вызовы в дополнение к уже существующим».

Украине предсказали «газовую инквизицию» и «очищение морозом»

Еврокомиссия относится с пониманием к позиции Украины относительно поставок газа и рассматривает различные сценарии по обеспечению реверса из Европы, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Я понимаю беспокойство по поставкам газа, и Еврокомиссия совместно с украинскими экспертами сейчас изучает различные сценарии, как обеспечить достаточное снабжение Украины», – приводит агентство ее слова.

Фон дер Ляйен добавила, что идет обсуждение увеличения поставок газа из стран ЕС, в том числе реверсных поставок из Словакии.

По словам президента ЕК, при повышении энергоэффективности Украине не нужно будет импортировать газ.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что в Польше опасаются того, что транспортировка газа по «Северному потоку-2» обойдется Европе дешевле, чем через Украину, и транзит голубого топлива через страну будет прекращен.

Экономика,Владимир Зеленский,Еврокомиссия,ЕС,
197
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители