Зеленский признался в нежелании терять по $2 млрд от России

Во избежание финансовых потерь Украине необходимо сохранить транзит российского газа в Европу по своей территории. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил журналистам 12 октября после церемонии подписания документов по итогам саммита Украина – Европейский союз.
«В любом случае очень важно для нас сохранить тот транзит газа, который идет по нашей территории, потому что терять по $2 млрд законных никто не хочет, поэтому мы обращаемся по разным направлениям из-за этой небезопасности», – сказал он.
Также участники саммита Украина - Европейский союз решили начать стратегический энергетический диалог между Киевом и ЕС. Стороны намерены выработать совместное долгосрочное видение энергобезопасности Европы. По словам Зеленского, залогом независимости и национального суверенитета Украины является энергетическая безопасность, а «завершение строительства «Северного потока-2» открывает перед Украиной новые вызовы в дополнение к уже существующим».
Еврокомиссия относится с пониманием к позиции Украины относительно поставок газа и рассматривает различные сценарии по обеспечению реверса из Европы, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Я понимаю беспокойство по поставкам газа, и Еврокомиссия совместно с украинскими экспертами сейчас изучает различные сценарии, как обеспечить достаточное снабжение Украины», – приводит агентство ее слова.
Фон дер Ляйен добавила, что идет обсуждение увеличения поставок газа из стран ЕС, в том числе реверсных поставок из Словакии.
По словам президента ЕК, при повышении энергоэффективности Украине не нужно будет импортировать газ.
Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что в Польше опасаются того, что транспортировка газа по «Северному потоку-2» обойдется Европе дешевле, чем через Украину, и транзит голубого топлива через страну будет прекращен.