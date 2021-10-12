Песков объяснил рост цен на продукты

Цены в России растут из-за ситуации на внешних рынках и «посткризисной волатильности», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, страна не может жить замкнуто, и полностью исключить процесс подорожания товаров не может ни одно государство. Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что прогноз по инфляции в РФ повышен – из-за роста цен на фрукты, овощи и мясо.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что рост цен в России связан с ситуацией, которая складывается на внешних рынках. Его слова передает ТАСС.

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«Россия не может жить в замкнутом контуре, она является участником международной экономической жизни, и тенденции в целом на международных рынках, посткризисная волатильность являют собой гнет для цен», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Он добавил, что Россия не может быть «свободной от этого влияния». Удается «значительно амортизировать» процесс подорожания товаров, но полностью исключить его «не может ни одна страна», сообщил Песков.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников ранее сообщил, что оценка по инфляции в России была повышена до 7,4% (с 5,8%). Почти 90% в рост цен вносит продовольственная инфляция – ускорение роста цен на фрукты, овощи и мясо.

«Цены на курицу выросли за сентябрь на 3,2%, за первую неделю октября - еще на 1,6%. На свинину - на 1,7% за сентябрь и на 0,7% за первую неделю октября. Отчасти это связано с повышением себестоимости продукции», — сообщал глава Минэкономразвития.

Он отметил также, что из-за погоды было убрано меньше урожая. Другая причина – карантинные ограничения.

«Как следствие, нетипичное удорожание овощей и фруктов. < > С 1998 года в сентябре дефляция по овощам не наблюдалась лишь однажды, в 2010 году», — добавил министр.

По данным Росстата, в сентябре продовольствие в России подорожало на 9,21% в годовом выражении. На помидоры цены выросли в сентябре на 24,9%, на огурцы – на 17,3%. Кроме того, подорожали апельсины, чеснок, бананы, зелень, груши, лимоны и сухофрукты.

Планов по введению механизма для сиюминутного сдерживания роста цен у российских властей нет, поскольку стабилизационные меры не успеют подействовать до конца 2021 года.

«На оценку [по инфляции] текущего года может повлиять только какое-то существенное изменение ситуации с урожаем», — отметил Решетников.

В Минфине полагают, что причинами нынешней ситуации стали: опережающий рост спроса в 2021 году по отношению к производственным возможностям, бюджетно-кредитная накачка денег в развитых странах и глобальный дефицит производственных мощностей в отдельных группах товаров.

Остальной мир тоже столкнулся с подорожанием цен на еду. 11 октября глава американского продовольственного концерна Kraft Heinz Мигель Патрисио заявил BBC News, что покупатели продуктов по всему миру должны смириться с высокими ценами.

«Для роста цен есть несколько причин. Так, из-за пандемии коронавируса нарушились поставки необходимых для производства продуктов. Также на фоне восстановления мировой экономики производство не поспевает за спросом, а удорожание энергии повысило издержки производителей», — считает глава концерна.