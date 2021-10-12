"Главный наш враг": Путин о низких доходах россиян

Президент России Владимир Путин встретился с депутатами Госдумы нового, восьмого созыва. Глава государства затронул темы низких доходов миллионов россиян, высокой инфляции, борьбы с коронавирусом, вакцинации, а также проблемы образования, жилищной политики и экологической обстановки. Первое заседание новой Госдумы состоялось 12 октября, по его итогам спикером парламента переизбрали Вячеслава Володина.

Инфляция поедает доходы

Путин заявил, что главная беда страны заключается в низких доходах россиян.

«У нашей страны, а значит, у нас всех, много общих сложных вызовов, и повторю: главный наш враг — угроза стабильного развития для демографического будущего — это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей»,— отметил президент.

По его словам, в стране необходимо как можно скорее сформировать целостную систему поддержки семей с детьми — «начиная с момента, когда будущая мама ещё только ждёт малыша, и вплоть до окончания ребёнком школы». Путин объяснил, что работа в этом направлении поэтапна, но ни один шаг не должен оставаться без финансирования.

Президент отметил, что инфляция в 2021 году превысит прогнозный уровень в 5,8%. Он выразил обеспокоенность тем, что это сильно бьёт по наименее обеспеченным группам населения. Ранее Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции до 7,4%.

«Предлагаю уже с 2022 года перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции за предыдущий год», — добавил Путин.

По словам российского лидера, в бюджете достаточно средств для того, чтобы индексировать социальные выплаты по фактической, а не по прогнозной инфляции.

Глава государства отметил важность того, чтобы законодательные инициативы депутатов увязывались с национальными целями развития. Все должны действовать «ради общего блага», подчеркнул Путин.

Также президент поручил правительству за месяц разработать дополнительные меры поддержки граждан в условиях повышенной инфляции.

Дети и старшее поколение

Около 41,5 трлн рублей направят на социальную поддержку граждан России в ближайшие три года, сообщил депутатам Путин.

«Крупнейшая бюджетная статья — социальная политика, это прежде всего поддержка семей с детьми, старших поколений. На три предстоящих года на эти направления предполагается выделить 41,5 трлн рублей», — пояснил президент.

Никуда не деться от коронавируса

Путин заявил о необходимости наращивать темпы вакцинации от COVID-19 в России.

«Хотел бы сказать и по ситуации с коронавирусной инфекцией — куда от неё деться сегодня, борьба продолжается. Вы знаете, что во многих регионах сейчас идёт рост заражения. В сложных условиях работают медицинские работники. Спасти людей от инфицирования, тяжёлого течения болезни может вакцинация. Мы с вами это хорошо знаем. Необходимо наращивать её темпы», — подчеркнул Путин.

Президент призвал депутатов активно, но терпеливо объяснять гражданам необходимость вакцинации, в том числе в СМИ, чтобы люди прислушались к рекомендациям и советам.

«Нам нужно настойчиво и терпеливо работать с людьми, разъяснять им все преимущества, связанные с профилактикой этой опасной болезни», — напомнил лидер страны.

Другие проблемы

Глава государства также призвал депутатов обратить особое внимание на решение острых проблем в здравоохранении, образовании, жилье и экологии.

«Особого внимания требуют проблемы здравоохранения, образования, в жилищной политике, экологии», — указал президент.

Путин добавил, что решение этих и множества других задач «в огромной степени зависит от эффективности деятельности Госдумы — высшего представительного органа власти страны».

Уверенность в завтрашнем дне

Путин выразил надежду, что депутаты Госдумы нового созыва смогут обеспечить уверенность россиян в завтрашнем дне.

«У нас есть хороший повод поблагодарить граждан России за активность в ходе избирательной кампании, за активную жизненную позицию, сказать им спасибо за доверие, которое они оказывают власти, кандидатам в депутаты, сегодняшним депутатам Госдумы», — сказал он.

По словам российского лидера, россияне рассчитывают, что все уровни власти будут делать всё, что от них зависит, чтобы решать задачи, стоящие перед страной.

«Как раньше говорили, не побоюсь этого штампа, уверенность в завтрашнем дне. Уверен, что вы сделаете для этого всё, что в ваших силах», — указал Путин.

Президент напомнил о важности поддерживания постоянной связи с избирателями и общения по самым разным вопросам, даже не входящих в компетенцию конкретных парламентариев. Он призвал не забывать, что депутаты — «прежде всего народные избранники», на которых надеются.

Завершая приветственное слово, Путин пожелал членам Госдумы успешной работы.

12 октября Госдума впервые после сентябрьских выборов собралась на заседание. Оно продолжалось около трёх с половиной часов. На первом собрании ГД восьмого созыва решались в первую очередь организационные и кадровые вопросы, однако парламентарии затронули и экономические темы.

Президент Владимир Путин призвал повышать уровень благосостояния российских граждан и отметил, что главный противник в лице бедности пока не побежден, а кричать ура еще рано.

«Для того чтобы уверенно сказать, что мы достигли всех целей, еще ура кричать рановато. Враг еще не побежден, а враг кто у нас? Бедность значительного числа населения, нерешенные проблемы в системе здравоохранения, образования, в развитии инфраструктуры. У нас есть над чем работать, вот наш главный противник, а главная цель – повышение уровня и качества жизни граждан нашей страны», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Он попросил кабинет министров «настроить свои команды по всем направлениям» на оперативное, грамотное и эффективное выполнение всех задач, которые стоят перед ними, и поблагодарил за работу в предвыборный период и за результаты выборов в целом.

По словам президента, россияне должны почувствовать, что страна движется вперед. «Чрезвычайно важно, чтобы люди почувствовали, что страна движется вперед, что мы добиваемся успехов. Подчеркну, что все ориентиры предвыборной программы «Единой России» и других партий должны быть тесно увязаны с нашими национальными целями развития. Только тогда мы сможем обеспечить участие в их реализации всего нашего общества», – сказал Путин.

«Когда люди чувствуют, что они являются соучастниками движения вперед, соработниками, тогда мы вместе добиваемся наибольших результатов. Тогда, когда действуем, как одна команда. Последовательно, динамично будем, как я уже сказал, вперед двигаться», – добавил он.

Выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы.

Минэкономразвития (МЭР) повысило прогноз по инфляции в России по итогам 2021 года до 7,4% с 5,8%, сообщил журналистам глава министерства Максим Решетников.

Министр уточнил, что основной вклад в рост цен вносит продовольственная инфляция - в первую очередь, ускорение роста цен на плодоовощную продукцию и мясо.

"Учитывая эти факторы, скорректировали оценку инфляции на конец года на 1,6 п.п. вверх - до 7,4%. Около 90% (или 1,4 п.п.) отклонения объясняется продовольственными ценами (еще 0,2 п.п. приходится на непродовольственные товары). Основные проблемы продовольственной инфляции - на стороне предложения", - сказал Решетников.

Вместе с тем министр добавил, что постепенная стабилизация наблюдается в монетарных компонентах инфляции за счет повышения ключевой ставки ЦБ РФ и укрепления курса рубля.

"В ближайшие месяцы это будет проявляться сильнее - с учетом отложенного эффекта денежно-кредитной политики. По оценке специалистов Минэка, монетарная инфляция по итогам 2021 года составит не более 6,1%", - сказал глава МЭР.

Минэкономразвития сохраняет прогноз по росту ВВП России по итогам 2021 года на уровне 4,2%, несмотря на повышение оценки по инфляции. "Не меняем оценку роста ВВП в 4,2%, несмотря на повышение оценки по инфляции", - сказал министр, отвечая на вопрос о том, меняет ли министерство оценку по ВВП на текущий год.

Центробанк в своём докладе объяснил падение реальных доходов россиян. Причину регулятор увидел в быстром росте кредитования без расширения производства в стране. Такая тенденция приводит к тому, что на рынках образуются «пузыри», а инфляция ускоряется. В итоге темпы экономического роста замедляются и население беднеет. Но в ЦБ уверены: эту проблему невозможно решить исключительно с помощью финансовых инструментов.

Причины снижения доходов россиян регулятор изложил в докладе «Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов». Центробанк подчеркнул, что одними кредитами и займами нельзя добиться экономического роста. Наоборот, опора на заёмное финансирование без решения структурных проблем может навредить гражданам, бизнесу и экономике в целом, считают в ЦБ.

Регулятор добавил, что для роста экономики важны не только «длинные ресурсы», но и компании, в которые захотят вкладывать деньги инвесторы. Такие предприятия должны быть достаточно эффективны, а их бизнес-стратегия — долгосрочной и прозрачной.

Ранее Международный валютный фонд пересмотрел свой прогноз по развитию российской экономики. По новым данным МВФ, ВВП России в 2021 году вырастет на 4,4% вместо ожидавшихся в апреле 3,8%. Это совпадает с прогнозами российского ЦБ (рост от 4 до 4,5%).

По итогам 2021 года в правительстве России ждут ускорения роста реальных зарплат на 2% год к году. Однако пока растущие оклады не могут догнать темпов инфляции. В 2020 году реальные располагаемые доходы россиян рухнули до рекордно низкого уровня из-за пандемии, указали эксперты Института развивающихся экономик Банка Финляндии.