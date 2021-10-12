Экс-канцлер ФРГ объяснил рост цен на газ в Европе

Энергетический голод в Азии стал основной причиной повышения цен на газ в Европе, при этом Россия остается надежным поставщиком газа в ЕС, написал экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер в своей статье для газеты Handelsblatt.

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Шредер напомнил, что цена на природный газ для конечных потребителей в Германии выросла на 15% по сравнению с предыдущим годом, мазут на 53%, дизельное топливо и бензин – на 26%. По сравнению с тем же периодом прошлого года спрос на газ на шести крупнейших европейских рынках - Германии, Франции, Нидерландах, Италии, Испании и Великобритании - вырос на 12% в первой половине 2021 года.

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Он отметил, что решающим фактором стал рост экономики после пандемии коронавируса, в том числе – в Азии.

«Восстановление экономики в Азии и связанный с ним рост спроса являются ключевыми факторами высоких цен на газ на мировом рынке», - считает Шредер.

Он пояснил, что Китай продолжает закупать трубопроводный газ и СПГ по высоким ценам как для потребления, так и для хранения. В период с января по август 2021 года Китай импортировал на 22% больше, чем в предыдущем году, в то время как импорт СПГ из ЕС и Великобритании упал на 17%.

Шредер подчеркнул, что в реальности европейским потребителям не о чем беспокоиться, так как их потребности все еще удовлетворяются. Заполнение газовых хранилищ в Европе с начала мая происходит такими же высокими темпами, как и в предыдущие годы. Резервуары для хранения в Германии в настоящее время заполнены на 68%, а в большинстве стран ЕС уровень хранения составляет даже около 80%.

По словам Шредера, Россия как крупнейший поставщик природного газа в Германию за восемь месяцев этого года увеличила добычу «голубого топлива». Экспорт российского газа приближается к историческим максимумам. Только экспорт в Германию увеличился примерно на 40% в 2021 году по сравнению с предыдущим годом.

«С какой ситуацией нам придется считаться в ближайшие несколько месяцев? Я предполагаю, что ситуация на рынке газа будет постепенно улучшаться. Сохранение высоких объемов импорта газа из России и окончание летнего периода технического обслуживания норвежской добычи газа в Северном море стабилизируют потоки газа в Европу», - написал Шредер.

При этом, как подчеркнул Шредер, нынешняя ситуация ясно показывает, что торговля газом становится все более глобальной, и здесь Европа сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны других регионов мира, чей энергетический голод не удовлетворен.

«Даже если мы хотим достичь наших амбициозных целей в области защиты климата, нам нужен природный газ на переходный период, который, вероятно, продлится три десятилетия, в качестве ископаемого топлива, которое лучше всего подходит для защиты климата», - считает экс-канцлер ФРГ.

По его словам, в будущем Германии по-прежнему будет нужен газ. Он считает, что в качестве партнера в области возобновляемых источников энергии - например, в производстве электроэнергии - газовые электростанции могут компенсировать колебания. Как подчеркнул Шредер, если электричество вырабатывается на газе, а не на угольных электростанциях, производится примерно на 65% меньше выбросов. По его мнению, любой дополнительный трубопровод хорош для европейского рынка - это касается не только «Северного потока – 2», но и других проектов, которые сейчас планируются или строятся.

«Чем больше у нас источников и маршрутов доставки, тем лучше для Европейского Союза , но, прежде всего, для конечного потребителя. Потому что чем лучше предложение, тем ниже цены». – заключил экс-канцлер ФРГ.