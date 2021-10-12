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В «Газпроме» приняли решение об увеличении поставок топлива в Европу

Елена Прошина
27 минут назад

Российская нефтегазовая компания «Газпром» начала откачку газа из своих хранилищ, чтобы поставить больше топлива в Европу, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью BBC, пишет News.ru.

В «Газпроме» приняли решение об увеличении поставок топлива в Европу
Фото: EPAEPA

Москва работает трезво в направлении стабилизации ситуации в Европе.

«Газпром» фактически начал откачку из своих запасов в трубопроводы для стабилизации рынка, — сказал Рябков в интервью BBC.

По его словам, это поможет европейцам стабилизировать рост цен на топливо.

Рябков подчеркнул, что Москва действует «осознанно, тихо, трезво в направлении стабилизации». Россия намерена сотрудничать с Европой и заинтересована в ее энергетической безопасности. Раскачивать лодку дальше не в наших интересах, заявил Рябков.

Цены на газ в Европе в начале октября достигали рекордной отметки почти в $2000 за тысячу кубометров. На открытии торгов на лондонской бирже ICE во вторник, 12 октября, цена на газ в Европе опустилась до $970. Накануне цена поднималась до $1123, пишет ТАСС.

Экономика,Компании,Сергей Рябков,Газпром,МИД,ИТАР-ТАСС,
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