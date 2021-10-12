В «Газпроме» приняли решение об увеличении поставок топлива в Европу

Российская нефтегазовая компания «Газпром» начала откачку газа из своих хранилищ, чтобы поставить больше топлива в Европу, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью BBC, пишет News.ru.

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Москва работает трезво в направлении стабилизации ситуации в Европе.

«Газпром» фактически начал откачку из своих запасов в трубопроводы для стабилизации рынка, — сказал Рябков в интервью BBC.

По его словам, это поможет европейцам стабилизировать рост цен на топливо.

Рябков подчеркнул, что Москва действует «осознанно, тихо, трезво в направлении стабилизации». Россия намерена сотрудничать с Европой и заинтересована в ее энергетической безопасности. Раскачивать лодку дальше не в наших интересах, заявил Рябков.