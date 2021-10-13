Украина нарастила реэкспорт газа в Европу

Украинские власти нарастили реэкспорт газа в Европу, сообщает РИА Новости.

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Такова статистика венгерского оператора FGSZ. По его данным, в настоящее время через пограничный пункт Берегово в Венгрию прокачивается около шести миллионов кВт/ч энергии, что эквивалентно 575 тысячам кубометров газа.

Таким образом, количество украинского реэкспортируемого газа, от всего, что поставляется в Венгрию, уже достигло 63,98%. Ранее исполняющий обязанности генерального директора «Укртрансгаза» Сергей Перелом называл несостоятельными опасения, связанные с возможным реэкспортом газа, принадлежащего нерезидентам. По его словам, за четыре месяца закачки газа в текущем году нерезиденты реэкспортировали всего 60 миллионов кубометров. Все другие запасы реализованы на украинском рынке, или остаются в подземном хранилище газа.