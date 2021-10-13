Украина нарастила реэкспорт газа в Европу

Украинские власти нарастили реэкспорт газа в Европу, сообщает РИА Новости.
Такова статистика венгерского оператора FGSZ. По его данным, в настоящее время через пограничный пункт Берегово в Венгрию прокачивается около шести миллионов кВт/ч энергии, что эквивалентно 575 тысячам кубометров газа.
Таким образом, количество украинского реэкспортируемого газа, от всего, что поставляется в Венгрию, уже достигло 63,98%. Ранее исполняющий обязанности генерального директора «Укртрансгаза» Сергей Перелом называл несостоятельными опасения, связанные с возможным реэкспортом газа, принадлежащего нерезидентам. По его словам, за четыре месяца закачки газа в текущем году нерезиденты реэкспортировали всего 60 миллионов кубометров. Все другие запасы реализованы на украинском рынке, или остаются в подземном хранилище газа.
До этого правительство Украины заключило меморандум с «Нафтогазом» и местными властями, по которому газ у государственной компании будет закупаться по фиксированной цене - 13,6 гривны (36,97 рубля) за кубометр. Однако в некоторых регионах сложилась ситуация, когда «Нафтогаз. Трейдинг» не допустили к тендеру, из-за чего топливо начали продавать по рыночным ценам.