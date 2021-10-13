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В ЕС признали законность контракта «Газпрома» и Венгрии

Лера Букина
1 час назад

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что контракт между российским «Газпромом» и венгерской энергетической компанией MVM на поставку газа в обход Украины не нарушает европейское законодательство. Данное заявление он сделал во время саммита Украина-ЕС в Киеве, передает Reuters.

В ЕС признали законность контракта «Газпрома» и Венгрии
Фото: ReutersReuters

Боррель отметил, что страны-члены ЕС могут свободно заключать двусторонние соглашения.

«Насколько я знаю, в этой сделке между Венгрией и "Газпромом" нет ничего противозаконного, ничего, что противоречило бы европейскому законодательству», – заявил он.

Контракт был подписан 27 сентября. Он предполагает поставку 4,5 млрд куб. м газа ежегодно в обход территории Украины. Он рассчитан на 15 лет с возможностью внести изменения через 10 лет.

С 1 октября начались поставки газа в Венгрию через газопровод «Балканский поток» и трубопроводы Юго-Восточной Европы в обход территории Украины. В компании «Оператор ГТС Украины» заявили о потере возможности виртуального импорта газа из Венгрии в связи с прекращением транзита.

Киев резко отреагировал на подписание договора. Украинские власти заявили о планах обратиться в Европейскую комиссию (ЕК) о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «Газпром» выполняет все обязательства по поставке газа в Европу и готов к новым долгосрочным контрактам, чтобы обеспечить потребителей природным газом.

Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью BBC заявил, что «Газпром» начал откачку газа из своих хранилищ, чтобы поставить больше топлива в Европу.

Экономика,Жозеп Боррель,Сергей Рябков,Дмитрий Песков,Газпром,Еврокомиссия,МИД,ЕС,Reuters,
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