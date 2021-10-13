Когда Россия слезет с «нефтяной иглы»: прогноз Минфина

Зависимость федерального бюджета от нефтегазовых доходов к 2036 году снизится на треть. Такой прогноз дал Минфин. Ведомство ожидает, что их доля будет ниже отметки в 25% от всей прибыли казны, пишут «Известия». Отмечается, что это связано с уменьшением доли самого сырьевого сектора в структуре ВВП.

Также сообщается, что в 2021 году нефтегазовые доходы составят примерно 8,5 трлн рублей, или 35,6% от всех поступлений казны. Согласно бюджетному прогнозу, внесенному в Госдуму, к 2030 году показатель увеличится до 9,2 трлн рублей (28,3%), а к 2036 году — до 11,3 трлн рублей (24,6%).

Доля ненефтегазовых доходов через 15 лет должна составить более 75% (прогноз на 2021 год — 64,4%). В номинальном выражении к 2036 году они повысятся больше чем вдвое, до 34,6 трлн рублей (прогноз на 2021 год — 15,3 трлн рублей).

В ведомстве также отмечают, что глобальный энергопереход влечет за собой «значимые дополнительные риски» для устойчивости бюджетной системы и в средне- и долгосрочной перспективе может повлиять на значительное падение цен на нефть. В средне- и долгосрочной перспективе конъюнктура нефтяного рынка может быть подавленной, полагают в Минфине.

Для того чтобы минимизировать риски, связанные с энергопереходом, Минфин считает нужным повысить минимальный размер активов ФНБ до уровня 10% ВВП.

Также сообщается, что министерство на горизонте 15 лет не прогнозирует высоких цен на энергоносители. К 2025–2030 годам Минфин ждет стабилизации стоимости нефти на уровне $52–53 за баррель.

По словам главы ИНП РАН Александра Широва, грядущее падение доли нефтегазовых доходов бюджета вследствие применения «бюджетного правила» не потребует компенсаций.

Директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов допустил, что AY< может истощиться к следующему десятилетию.

«Чтобы к началу 2030-х годов фонд сократился до объема 2–3% ВВП, достаточно, чтобы нефтяные цены колебались недалеко от базовой цены и произошел один достаточно мощный кризис с реальным падением нефтяных цен», — заявил он.